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KKTC'ye 'Büyük deniz üssü' kurulacak!

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Esad rejimi İdlib çevresine müdahale için yığınak yaparken, ABD donanması da doğu Akdeniz'deki gemi sayısını artırıyor. Akdeniz'de sular ısınırken, Türkiye'nin doğu Akdeniz'de, hatta tam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir deniz üssü kurması gündemde... Öneri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

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