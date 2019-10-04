KKTC’den Rum yönetimine sert tepki: Haddinizi aşmayın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik 'uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına' tepki gösterdi. "Rumlar hadlerini aşmasın" diyen Taçoy, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yaptığı tehditler boştur, Yavuz, çalışmalarına devam edecektir" dedi.
KKTC’den Rum yönetimine sert tepki: Haddinizi aşmayın04.10.2019 19:47
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