Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınında bulunan ormanlık arazide dün 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.
KKTC’de vahşi cinayet!20.04.2019 17:07
- İstanbul'da feci kaza! Kamyon altında can pazarı
- Sarı yelekliler 23'üncü haftada yine sokakta
- Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay ilk kez görüntü verdi!
- HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan skandal Ekrem İmamoğlu itirafı
- KKTC’de vahşi cinayet!
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan son kararı verdi! İşte 19 Mayıs 1919'un 100. yıl logosu
- Türkiye-Irak sınır hattında şehit düşen askerler için Hakkari'de tören düzenlendi!
- Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda
- Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar! Komandolar ateş açtı
- Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş övgüsü!
- Demet Özdemir bir dönem 'Efes Kızı'ydı! İşte o görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.