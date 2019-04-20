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KKTC’de vahşi cinayet!

20.04.2019 17:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'ya bağlı Taşkent Köyü yakınında bulunan ormanlık arazide dün 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.


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