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KKTC'de şiddetli yağış hayatı felç etti

06 Aralık 2018, Perşembe

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli yağış sonrası birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı.


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