KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülüyor. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.
KKTC'de patlama sesleri!01.07.2019 05:07
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