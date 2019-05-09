KKTC'de hükümet Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sundu

Son dakika haberine göre KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.
KKTC'de hükümet Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sundu09.05.2019 13:24
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