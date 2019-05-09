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KKTC'de hükümet Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sundu

09.05.2019 13:24

Son dakika haberine göre KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.


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