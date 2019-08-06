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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş açıklaması

06.08.2019 23:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları, kapalı Maraş ve bölgede yaşanan birçok konuyu A Haber'e değerlendirdi.


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