KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş açıklaması 06.08.2019 23:32

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları, kapalı Maraş ve bölgede yaşanan birçok konuyu A Haber'e değerlendirdi.