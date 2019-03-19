Kızını taciz eden adamı öldüren babanın yargılanmasına başlanıldı! 19.03.2019 00:26

Kahramanmaraş'ta, kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini iddia ettiği kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Kadir I., defalarca ölüm tehdidi aldığını ve kızının defalarca tacize maruz kaldığını söyledi ve "Savcılığa 50 defa geldim hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım kimse bir şey yapmadı" dedi. Kadir I., "Bu olay göz göre göre gelmiştir. İsteyerek olmadı. Ailemi ve kızımı korumak için elimden geleni yaptım. Ağır tahriklere maruz kaldım, istemeyerek bu olay olmuştur. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Ancak kendimi korumak için onu yaralama kastıyla hareket ettim. Olaydan dolayı çok pişmanım, hayatım karardı” ifadesini kullandı