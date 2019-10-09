Haberler Web TV Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

09.10.2019 00:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine baba hakkında gözaltı kararı verildi.


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