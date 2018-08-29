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  • Kızı icra memurlarınca zorla elinden alınan Metin Çorlu canlı yayında konuştu

Kızı icra memurlarınca zorla elinden alınan Metin Çorlu canlı yayında konuştu

29 Ağustos 2018, Çarşamba

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde icra memurları tarafından ‘zorla’ babasından alınan minik Yağmur’un gözyaşları yürekleri dağladı. Minik Yağmur annesinin açmış olduğu davayla babasından alındı. Gitmek istemeyen küçük kız "Ben mal mıyım" diye isyan etti. Minik kızın babası A Haber'e konuştu.. İşte baba Metin Çorlu'nun açıklamaları...

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