İstanbul’un Bağcılar ilçesinde icra memurları tarafından ‘zorla’ babasından alınan minik Yağmur’un gözyaşları yürekleri dağladı. Minik Yağmur annesinin açmış olduğu davayla babasından alındı. Gitmek istemeyen küçük kız "Ben mal mıyım" diye isyan etti. Minik kızın babası A Haber'e konuştu.. İşte baba Metin Çorlu'nun açıklamaları...
Kızı icra memurlarınca zorla elinden alınan Metin Çorlu canlı yayında konuştu29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Kızı icra memurlarınca zorla elinden alınan Metin Çorlu canlı yayında konuştu
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