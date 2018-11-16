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Kız öğrenciler okul çıkışı birbirine girdi

16 Kasım 2018, Cuma

Iğdır’da iki grup liseli kız öğrenci, okul çıkışı saç saça, baş başa kavga etti. Kavga, erkek öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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