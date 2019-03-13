Kıvanç Tatlıtuğ 'Hayat Neden Şekil' şarkısını seslendirdi eşi Başak Dizer döktürdü! 13.03.2019 17:45

Kıvanç Tatlıtuğ,yüzü olduğu bir markanın partisine eşi Başak Dizer ile birlikte katıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı özel gecede Kıvanç Tatlıtuğ sürpriz bir şekilde sahne aldı. Tatlıtuğ'un seslendirdiği Feridun Düzağaç şarkısı yalnızca eşi Başak Dizer tarafından beğenildi. İşte Başak Dizer'i oynatan Kıvanç Tatlıtuğ performansı...