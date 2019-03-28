'Kısa mesafe' pazarlığı yapan taksicilere rekor ceza! 28.03.2019 10:05

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası kesildi.