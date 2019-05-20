Kırşehir'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü20.05.2019 03:27
- Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü
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