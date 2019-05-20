Haberler Web TV Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

20.05.2019 03:27

Kırşehir'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları