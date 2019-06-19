Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi (Video) 19.06.2019 10:37

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında bugün "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi. Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.

"Silah ve teçhizatıyla ölü ele geçirildi"



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Kayadağ köyü kırsalında 17 Haziran'da "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödülle "kırmızı kategoride" yer alan sözde orta saha eyalet sorumlusu Ali Piling kod adlı örgüt mensubu Şerif Yakut, silah ve teçhizatıyla ölü ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."