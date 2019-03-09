Kirli yüzleri deşifre oluyor! HDP seçim otobüsünden özerklik naraları attı 09.03.2019 18:27

Terör örgütü PKK destekçisi HDP'nin gerçek yüzü 31 Mart seçim günü yaklaştıkça açıkca ortaya çıkıyor.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart seçimleriyle ilgili 'beka' vurgusu yapıyor. Bekanın önemine dikkati çekiyor.

Bu kapsamda geçtiğin günlerde partisinin Malatya mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, Zillet İttifakı'na dikkat çekerek "Bu ittifak terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakı, Türkiye'nin geleceğini karartma ittifakıdır. 31 Mart Kandil'le anlaşıp halkın iradesine tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir. Bu seçim bir beka seçimidir. 31 Mart Suriye'de oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir." demişti.

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının hemen ardından HDP'nin kirli yüzü ortaya çıkmaya başladı. Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden HDP'li isim ayrılıkçı söylemlerde bulunarak sözde 'özerklik' talep etti.

HDP SEÇİM OTOBÜSÜ ÜZERİNDEN SÖZDE 'ÖZERKLİK' NARALARI

31 Mart seçimleri yaklaştıkça gerçek niyetlerini birbir itiraf ediyorlar. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 4'lü çete (CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi) kazanırsa Türkiye düşmanları harekete geçecek. İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu kanıtlayan o görüntü. HDP seçim otobüsünün üzerine çıkıp sözde 'özerklik' naraları attı "Başkasını kimliğini taşımak mecburiyetinde değiliz. Onun için 31 Mart'ta varlığımızı dünyaya ilan etmek durumundayız." dedi.