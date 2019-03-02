Kirli pazarlık! YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristlere Türkiye güzergahını açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı.
Kirli pazarlık! YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristlere Türkiye güzergahını açtı02.03.2019 17:39
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