Kirli ittifak Bursa’da da ortaya çıktı! HDP'li Resul Baykara CHP'li Mustafa Bozbey için oy istedi

HDP Bursa İl Eş Başkanı Resul Baykara, HDP’nin Bursa’da Büyükşehir’de başkan adayı çıkarmadığını hatırlatıp, AK Parti-MHP ittifakının karşısına çıkan adaya oy verilmesini isteyerek, CHP Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey’i işaret etti.
Kirli ittifak Bursa’da da ortaya çıktı! HDP'li Resul Baykara CHP'li Mustafa Bozbey için oy istedi22.03.2019 17:59
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