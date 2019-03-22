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Kirli ittifak Bursa’da da ortaya çıktı! HDP'li Resul Baykara CHP'li Mustafa Bozbey için oy istedi

22.03.2019 17:59

HDP Bursa İl Eş Başkanı Resul Baykara, HDP’nin Bursa’da Büyükşehir’de başkan adayı çıkarmadığını hatırlatıp, AK Parti-MHP ittifakının karşısına çıkan adaya oy verilmesini isteyerek, CHP Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey’i işaret etti.


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