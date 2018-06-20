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Kirli ilişkiyi gör Türkiye! HDPKK da İP'e sarıldı

18 Haziran 2018, Pazartesi

HDP'nin sözcüsü Ayhan Bilgen, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama ile Pervin Buldan'ın daha önce söylemiş olduğu sözlerin tam tersini söyledi. Bilgen, Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda HDP'nin oylarının Akşener'e gideceğini açıkladı.

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