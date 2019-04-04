Kırklareli'nde yeniden sayım kararı

Kırklareli'de yeniden sayım kararı! İl Seçim Kurulu tüm oyların sayımına karar verdi.
Kırklareli'nde yeniden sayım kararı04.04.2019 20:50
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