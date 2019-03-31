Kırklareli yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Kırklarelililer sandık başına gitti. Saat 17.00'da sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Kırklareli seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Kırklareli'de hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Kırklareli yerel seçim sonuçları...
Kırklareli seçim sonuçları: 31 Mart Kırklareli ilçeleri yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?31.03.2019 21:58
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