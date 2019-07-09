Kırıkkale'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de ilginç hırsızlık! 34 eve hırsızlık için girdi! Her seferinde aynı şeyi çaldı09.07.2019 00:56
- Kırıkkale'de ilginç hırsızlık! 34 eve hırsızlık için girdi! Her seferinde aynı şeyi çaldı
- Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
- THY’den duygulandıran ‘Eren Bülbül’ paylaşımı
- Badou Ndiaye'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe'ye yakın
- Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır
- Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
- Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Muhalefetin yeni nesil siyaset mühendisliği! Böyle tutarsızlık görülmedi
- HDP'li vekile tokat gibi cevap: Savaş yok! Terörle mücadele var
- Son dakika: Reyhanlı'da korkutan patlama
- Gerilimin en üst sınıra ulaştığı bölge Doğu Akdeniz’de neler yaşanıyor? Türk ordusu bölgeyi kuşattı! Verilen mesaj: Biz buradayız
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de devam eden iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye'dir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.