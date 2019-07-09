Kırıkkale'de ilginç hırsızlık! 34 eve hırsızlık için girdi! Her seferinde aynı şeyi çaldı 09.07.2019 00:56

Kırıkkale'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

