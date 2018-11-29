Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde patlama

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde patlama29 Kasım 2018, Perşembe
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