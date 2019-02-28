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Kırgızistan'dan FETÖ'ye ağır darbe! Kaynak Holding'in varlıkları TMSF'ye devredilecek

28.02.2019 14:16

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.


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