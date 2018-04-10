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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Külliye'de böyle karşılandı

09 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nı Külliye'de karşıladı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Sonrasında ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

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