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Kırgın Çiçekler'de Emre Aydın rüzgarı

07 Kasım 2017, Salı
Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'in yeni bölümünde Emre Aydın'ın şarkı söylediği sahne izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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