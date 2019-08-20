Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı

129 timin katıldığı nokta operasyonlarda sonuç alınmaya şimdiden başlandı. Hakkari'de, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı. İşte Kıran Operasyonu'na damga vuran anlar...
Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı20.08.2019 18:29
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