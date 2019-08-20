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Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı

20.08.2019 18:29

129 timin katıldığı nokta operasyonlarda sonuç alınmaya şimdiden başlandı. Hakkari'de, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı. İşte Kıran Operasyonu'na damga vuran anlar...


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