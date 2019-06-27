Kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkartan ceza alacak. Alınan yeni karara göre ev sahibi, 3 yıl boyunca yeni kiracıya evi kiralayamayacak. Düzenlemenin detaylarını Emlak Uzmanı Nilüfer Kas canlı yayında ayrıntılarıyla anlattı. İşte o ayrıtılar...
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor (Video)27.06.2019 13:21
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