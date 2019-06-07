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Kıraathanede sırtına mermi isabet eden kişi öldü

07.06.2019 22:57

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki Mülayim Hastürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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