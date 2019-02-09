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Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Artık para bile çekilebilecek

09.02.2019 11:34

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda 82 milyon vatandaşın kimliğine, “Elektronik sertifika” yükleme çalışması resmen başlatılıyor. Bu yöntemle, çevrimiçi alışverişten dijital bankacılık işlemlerine, sağlık hizmetlerinden noterlik hizmetlerine hatta sosyal medya hesaplarının yönetilmesine kadar birçok alanda TC Kimlik Kartı’nın kullanımı sağlanacak..


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