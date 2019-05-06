Kimlik, ehliyet ve pasaport randevusu nasıl alınır? Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu başvuru şartları nedir? 06.05.2019 11:43

Kimlik, ehliyet ve pasaport randevuları ile ilgili sevindiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kimlik, ehliyet ve pasaportta başvuru gününde randevu verilecek'' denildi. Peki kimlik, ehliyet ve pasaport randevusu nasıl alınır? Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu başvuru şartları nedir?