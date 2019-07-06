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Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

06.07.2019 05:25

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. İki kişini yaralandığı olayda, şüpheli ya da şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.


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