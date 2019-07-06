Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. İki kişini yaralandığı olayda, şüpheli ya da şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.
Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı06.07.2019 05:25
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