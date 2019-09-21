Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu - VİDEO 21.09.2019 11:57

Kim Milyoner Olmak İster kim sunacak? Kim Milyoner Olmak İster yeni sunucusu kim? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster’i geçtiğimiz yıllarda Murat Yıldırım sunuyordu. Genç oyuncu bir dizi projesi nedeniyle programa veda etti. Seyirciler yeni sunucunun kim olacağını merak ederken güzel bir haber geldi. İşte merak edilen o isim...

Son olarak Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ancak reytinglerde ilk kez başarısız olan Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster programıyla evlere konuk olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu 1 milyon liralık soru açılacak.

İMİRZALIOĞLU'NDAN MİLYONER AÇIKLAMASI

İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yaprken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dair çıkan haberler için şöyle konuştu. "Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.