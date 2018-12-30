Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan oyuncu Berivan Edebali'nin hüzünlendiren hayat hikayesi! 30 Aralık 2018, Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 797. bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan oyuncu Berivan Edebali'nin hayat hikayesi, programın sunucusu Murat Yıldırım'a ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 797. son bölümde yaşanan o anlar...