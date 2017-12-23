Yol Durumu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan engelli yarışmacıdan büyük başarı

21 Aralık 2017, Perşembe
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan görme engelli yarışmacı milyonları ekranlara kilitledi. Büyük ödüle çok yaklaşan yarışmacı, yarışmadan 60 bin liralık ödülle ayrılırken izleyenlerin takdirini kazandı. İşte o anlar...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları