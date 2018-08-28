Kim Milyoner Olmak İster programının bu hafta sürpriz bir konuğu vardı. Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman yarışmacı oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'de Hayta İsmail sürprizi28 Ağustos 2018, Salı
- Kim Milyoner Olmak İster'de Hayta İsmail sürprizi
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