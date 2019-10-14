Kim Milyoner Olmak İster'de İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazanan ve 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten'den çok özel açıklamalar geldi.
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf!14.10.2019 13:08
- Müge Anlı'da son dakika Nazlı Dere cinayeti gelişmesi! Vahşi cinayette kan donduran detay!
- Resulayn’da PKK’ya ait tünel bulundu |Video
- Başkan Erdoğan'ın "Gireceğiz" açıklaması sonrası namlular Münbiç'e döndü
- Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün! Tel Abyad'da YPG paçavrası böyle indirildi
- Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf!
- Son dakika: Karargahta 'Barış Pınarı' toplantısı! Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü |Video
- Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi |Video
- İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı
- Eskort sitelerinden ilişki için anlaştığı kadınları gasp eden zanlı kamerada
- Terörden temizlenen bölgede sevinç gösterisi! Bölge halkından Erdoğan'a jest!
- Barış Pınarı Harekatı'nda yeni hedef Aynel Arap! Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor |Video
- Şenol Güneş'ten Fransız gazeteciye tokat gibi 'Barış Pınarı' yanıtı |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.