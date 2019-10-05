Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün... 05.10.2019 15:57

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İsteri bu akşam atv ekranlarında yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster'in bu sezon sunucusu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu olacak. Yarışmaya yeni bir soluk getiriceğine kesin gözüyle bakılan Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına bu akşam, 1 milyonluk soruyu açtıracak olan Arda Ayten oturacak. Geçtiğimiz sezonun finalinde seyircinin gönlünü kazanan Arda Ayten isimli genç yarışmacı, 1 milyonluk soruya kadar gelmiş ancak soruyu bilemeden bölüm sona ermişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 Milyon TL için yarışacağı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor!