Haberler Web TV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı!

19.09.2019 22:53

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle programı hangi ünlü ismin sunacağı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları