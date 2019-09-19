ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle programı hangi ünlü ismin sunacağı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı...
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı!19.09.2019 22:53
- Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı yayınlandı!
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