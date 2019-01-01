Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde Çağla Büyükakçay'a sorulan soru geceye damga vurdu! 01 Ocak 2019, Salı

Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde kendi dallarında Türki'yenin en başarılı kadın sporcuları ağırlandı. Dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 798. yılbaşı özel bölümünde, milli tenişçi Çağla Büyükakçay'a sorulan bir soru geceye damga vurdu. Bu soruyla izleyicilere adeta yüzyıllık tarih dersi verildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programına damga vuran o soru...