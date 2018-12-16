Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölümde eğlenceli dakikalar! 16 Aralık 2018, Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında izleyiciye eğlenceli dakikalar yaşattı. En çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 793. bölümde Murat Yıldırım ile yarışmacı arasında geçen diyaloglar hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyiciyi kahkahaya boğdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 793. son bölüm soru ve cevapları...