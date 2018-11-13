Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme damga vuran matematik sorusu! 13 Kasım 2018, Salı

Kim Milyoner Olmak İster 12 Kasım Pazartesi günü Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Murat Yıldırım'ın sunumuyla izleyiciyi ekranları başına kitleyen Atv'nin en çok kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölümde 31 yaşındaki yarışmacı Münire Akman'a yöneltilen matematik sorusu geceye damga vurdu. 12 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme damga vuran matematik sorusunu merak edenler, haberimizin detayından soruya ulaşabilirler...