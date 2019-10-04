Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruyla yeni sezona başlıyor! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni fragmanı? (Video) 04.10.2019 12:20

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruyla yeni sezona başlıyor ve artık geri sayım başladı. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster, 1 milyonluk soruyla yeni sezonu açacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yayın tarihi...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni sezonu yeni sunucusu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve 1 milyon TL değerindeki soruyla açacak. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tarihinin duyurulduğu fragman, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon fragmanı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz sezon finalinde 1 milyonluk soruyu açmaya hak kazanan Arda Ayten, süre bitince soruyu görememişti. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek adını tarihe yazdırmak istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla 5 Ekim Cumartesi günü atv'de izleyicisiyle buluşacak.

ARDA AYTEN A HABER'E KONUŞTU

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de müthiş bir bölüm geride kalmıştı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Arda Ayten isimli yarışmacı 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. İzleyenleri kendine hayran bırakarak büyük bir başarı elde eden ve uzun bir aradan sonra büyük ödül 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan genç o anlar ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı. Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonda görecek.