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Kim korkak belli oldu Kılıçdaroğlu!

13 Şubat 2018, Salı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korkaklıkla suçladı. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun bu iftiralarına 15 Temmuz'daki kaçış görüntüleriyle cevap verdi.
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