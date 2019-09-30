Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.. Peki, İHA’lara nasıl müdahale edildi? İHA'ların menşei hangi ülke? Düşürülen İHA'lar kime ait? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.
Kilis’te Türk hava sahasını ihlal eden İHA'lar F-16’larca düşürüldü! Düşürülen İHA kime ait ve nasıl düşürüldü? (Video)30.09.2019 14:00
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