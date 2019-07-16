Kilis'te öğretmen baba, hemşire kızını boğarak öldürdü 16.07.2019 13:42

Kilis'te öğretmen Mehmet K., tartıştığı kızı Çiğdem K.'yi (26) boğarak öldürdü. Mehmet K. ihbarda bulunduğu polis ekiplerine teslim oldu. Çiğdem K.'nin cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen Mehmet K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem K. hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. Çiğdem ile babası arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİSİ ARADI

Tartışma sırasında Mehmet K., kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem'in hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet K. ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet K., eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Çiğdem K.'nin cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.