Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut jet hızıyla başkanlık görevini devraldı

AK Partili Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde jet hızıyla başkanlık görevi devraldıKİLİS - Kilis Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Abdi Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde Eski Belediye Başkanı Hasan Kara'dan belediyeyi devraldı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut jet hızıyla başkanlık görevini devraldı01.04.2019 12:55
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