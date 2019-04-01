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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut jet hızıyla başkanlık görevini devraldı

01.04.2019 12:55

AK Partili Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde jet hızıyla başkanlık görevi devraldıKİLİS - Kilis Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Abdi Bulut, "Yah yahlar, zılgıtlar" eşliğinde Eski Belediye Başkanı Hasan Kara'dan belediyeyi devraldı.


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