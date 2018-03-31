Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı 31 Mart 2018, Cumartesi

Güneş gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir'deki daireyi satışa çıkardı. Dairenin iddia edildiği gibi 73 metrekare olmadığını, 148 metrekare olduğunu belirleyen Güneş gazetesi, daireyi 250 bin dolara satacak.

CHP'li Battal İlgezdi'nin Ataşehir belediye başkanlığından alınmasına ilişkin iddialar çerçevesinde, yüz binlerce dolarlık bir dairenin Zeynep Kılıçdaroğlu'na 'şaibeli' şekilde satıldığı öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu ise daireyi 100 bin dolara isteyene satabileceklerini söylemişti. İktidar yanlısı Güneş gazetesi de, "100 bin dolar hazır tut sözünü" manşetini atarak daireye talip olduğunu açıklamış, dairenin fiyatının daha yüksek olduğunu savunmuştu.

Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş'in sahibi Zeki Yeşildağ'a 23 Aralık'ta mektup göndererek teklifi kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Değerinin daha yüksek olduğu iddia edilen Buz Rezidans'taki 1+1 olduğu iddia edilen daire, Güneş Gazetesi'nin sahiplerine 100 bin dolara satılmıştı.