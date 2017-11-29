CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışından hesabı olduğu yönündeki iddiaları ispat edemedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, açıklayacağını ileri sürdüğü belgeleri ortaya koyamadı. A Haber'de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli. " dedi.
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