Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj yok yalanı! İşte Kılıçdaroğlu'nun ''yok'' dediği o barajlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay mitinginde skandal ifadeler kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hatay’a 6 baraj yaptık' sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu baraj yapılmadığını iddia etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun '' yok'' dediği o barajlar...
Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj yok yalanı! İşte Kılıçdaroğlu'nun ''yok'' dediği o barajlar20.03.2019 16:00
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